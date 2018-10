Ringer-WM in Budapest

Ringen : Nina Hemmer fährt zur Ringer-WM

Auf dem Weg nach Budapest: Nina Hemmer (r.). Foto: Anja Tinter/ANJA TINTER

Dormagen Am Montag beginnen in der Laszlo Papp-Sportarena in Budapest die Ringer-Weltmeisterschaften, zwei Tage später wird es ernst für Nina Hemmer. Die 25-Jährige vom AC Ückerath ist eine von nur sechs Athletinnen, die Bundestrainer Patrick Loes für die Titelkämpfe nominiert hat.

Außer ihr reist auch die ebenfalls am Bundesleistungsstützpunkt in Dormagen trainierende Aline Focken (Germania Krefeld) in die ungarische Hauptstadt, in der zum siebten Mal eine Ringer-WM ausgetragen wird.