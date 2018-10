Zukunft der Neusser Galopprennbahn

Galopp : Besucher entscheiden über Galopp-Zukunft

Am Dienstag beginnt die Wintersaison auf der Neusser Galopprennbahn, doch deren Zukunft ist weiter ungewiss. Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Neuss Am Dienstag beginnt die Wintersaison auf der Neusser Galopprennbahn. Es könnte die letzte ihrer Art werden, doch mit einem neuen Eventkonzept will der Reiter- und Rennverein um das Areal am Hessentor kämpfen. Lockt das nicht mehr Besucher an, sieht Präsident Jan Antony Vogel kaum Chancen auf einen Fortbestand der Bahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Es ist sonnig an diesem Mittwochmorgen, die Türen zum Büro des Neusser Reiter- und Rennvereins (NRRV) sind weit geöffnet. Ab und an donnert ein Pferd auf der nahen Sandbahn vorbei, später kommt der Traktor und harkt das aufgewühlte Geläuf wieder gerade. Denkt man sich die kreuz und quer parkenden Autos weg, könnte man das Ganze für ein Idyll halten.

Doch wie so viele Idylle ist auch das an der Hessentorbrücke akut gefährdet. Wenn am Dienstag die Wintersaison auf der Neusser Galopprennbahn beginnt, könnte es die letzte ihrer Art auf dem seit 1875 fast ununterbrochen für Pferderennen genutzten Areal sein. Denn am 31. Dezember 2019 endet der Vertrag zwischen dem als Hausherr fungierenden NRRV und der Stadt Neuss, dem Eigentümer der einst vor den Toren der Stadt gelegenen „Schützenwiese“, die längst von Gewerbeobjekten umzingelt, aber immer noch so etwas wie eine „grüne Lunge“ ist.

Info Vier Rennen steht in 2018 auf dem Programm Die Neusser Galopptermine in diesem Jahr Dienstag, 23. Oktober, Beginn 16.30 Uhr Dienstag, 20. November, Beginn 16.30 Uhr Dienstag, 11. Dezember, Beginn 16.30 Uhr Samstag, 29. Dezember, Beginn 10.30 Uhr

Jan Antony Vogel möchte nicht als der Präsident in die Geschichtsbücher eingehen, der diese Tradition beerdigt. Seit 20 Jahren steht der Jurist an der Spitze des Vereins, vor beinahe sechs Jahren tauschte er seine Tätigkeit als Anwalt gegen die des Chefmanagers beim Direktorium für Vollblutzucht und Rennen, der Dachorganisation des deutschen Galopprennsports mit Sitz in Köln, ein. Der Job macht ihm Spaß, weswegen der 65-Jährige seinen demnächst auslaufenden Vertrag gerne verlängern möchte.

Das dürfte ihm leichter gelingen als die Verhandlungen mit der Stadt Neuss, die er im kommenden Frühjahr vor der Brust hat. Denn im nicht mal einen Kilometer von der Bahn entfernten Rathaus hält sich die Begeisterung für Galopprennen, gelinde gesagt, in engen Grenzen. Vogel weiß das natürlich. Deshalb möchte er die Gespräche auch erst im März oder April führen, wenn die Saison gelaufen ist. Die soll nämlich genutzt werden, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Nicht mit Worten und Konzepten, sondern mit Zahlen. „Es muss uns gelingen, wieder mehr Menschen auf die Bahn zu locken, das ist unsere einzige Chance,“ sagt Vogel. Dass eine Stadt eine Rennbahn nicht bloß für ein paar Hundertschaften der üblichen Verdächtigen aus der Turf- und Wettszene unterhalten möchte, dafür hat der NRRV-Präsident vollstes Verständnis. „Wir müssen wieder mehr ‚Neusser’ dafür begeistern, hierher zu kommen,“ sagt Vogel und nennt eine Hausnummer: „1500 Besucher an einem Dienstagrenntag, das wären Zahlen, die kann man im Rathaus nicht ignorieren.“

Freilich ist er sich im Klaren, dass die Rahmenbedingungen nicht gerade ideal sind. Am Hessentor wird zur Zeit nämlich ausschließlich dann galoppiert, wenn es dunkel, kalt und mitunter nass, also eher ungemütlich ist – zwischen November und März. „Daran können wir momentan nichts ändern, Renntage im Sommer geben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht her,“ sagt Vogel. Aber er sagt auch: „Weihnachtsmärkte sind auch im Winter und draußen, und trotzdem gehen die Leute da hin.“ Nicht von ungefähr arbeitet der NRRV nun mit einer Eventagentur zusammen, die auch (unter vielem anderen) Weihnachtsmärkte organisiert.

So ähnlich wie da soll es in diesem Winter bei den „After-Work-Renntagen“ am Hessentor aussehen und zugehen. „Die Rennen stehen natürlich weiter im Mittelpunkt,“ versichert Vogel, „doch die Leute sollen einfach kommen, hier was essen, da was trinken, sich unterhalten und wenn sie Gefallen am Galopp gefunden haben, auch mal wetten,“ umschreibt sein „Vize“ Peter Ritters das Konzept. Das im Übrigen in Absprache und Kooperation mit den auf der Bahn ansässigen Gastronomen umgesetzt werden soll. Die standen bisher externer Konkurrenz ablehnend gegenüber, zeigten sich jetzt aber sehr kooperativ, sagt Ritters. „Schließlich laufen auch deren Verträge im nächsten Jahr aus,“ weiß Vogel.

Los geht’s mit dem Renntag am 20. November. Den am kommenden Dienstag sieht der NRRV-Präsident als „Testlauf“ an, „ob technisch alles funktioniert.“ Schließlich sind seit Ende März keine Pferde mehr zu Wettbewerbszwecken über den Neusser Sand galoppiert. Diese Saison, da ist sich Vogel sicher, wird darüber entscheiden, ob sie es über das Jahr 2019 hinaus tun. „Wir sind am Zug, wir müssen liefern,“ sagt der Präsident. Nehmen die Neusser das Angebot nicht an, „haben wir die letzte Chance vertan.“