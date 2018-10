Tischtennis-Regionalliga TG Neuss

Neuss Der Aufsteiger in die Tischtennis-Regionalliga ist nach zwei Begegnungen noch ungeschlagen. Das soll sich im Heimspiel am Samstag nicht ändern.

Bislang läuft es für den Aufsteiger einfach rund. Zwei Spiele, zwei Siege, die gegen starke Konkurrenz eingefahren worden sind. Die Hoffnung im Neusser Lager ist daher groß, dass sich der Höhenflug auch am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule, Bergheimer Straße) fortsetzt. Dann empfangen die Qurinusstädter den TTV Stadtallendorf. Das Team aus der Nähe von Marburg weist derzeit mit 4:4-Zählern ein ausgeglichenes Punktekonto auf und steht damit auf dem fünften Tabellenplatz. In der Vorwoche überraschte das TTV-Sextett mit einem 8:8-Remis gegen Spitzenreiter TTC Bergneustadt II, der in dieser Partie nach vier Siegen in Folge seinen ersten Punkt abgab. Die TG-Akteure sind daher für Samstag gewarnt. Auch Michael Servaty, der bislang jedes Einzel (4:0-Bilanz) gewinnen konnte, hat Respekt vor dem Gegner: „Stadtallendorf hat seine Stärke vor allem im oberen Paarkreuz, mit dem Polen, der immer zu den besten Spielern der Liga zählt.“ Gemeint ist Patryk Jendrzejewski, der bislang eine gute 6:2-Bilanz erspielt hat.

Auf Neusser Seite will man sich, wie schon vor dem Spiel in Porz, erst kurzfristig festlegen, wie die Aufstellung am Samstag genau aussieht. TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen will an der Spitze aber nichts verändern: „Michael Servaty, Tom Mykietyn und Illia Barbolin sind auf jeden Fall am Start. Der Rest ist noch nicht ganz klar, auch wegen der Verletzungen einiger Spieler. Wir werden aber auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe zusammen haben und peilen den dritten Sieg an.“ Bislang sind bereits sieben Spieler für die Quirinusstädter zum Einsatz gekommen, darunter in Jonas Lenzen und Dejan Hoheisel auch zwei Akteure, die auf dem Papier zur zweiten Mannschaft gehören. Noch gar nicht gespielt haben bisher Jochen Lang und Ran Wei, die beide aber schon vor der Saison angekündigt hatten, deutlich weniger zu spielen. Für einen Einsatz in Frage kommen noch Sebastian Schwarz, der die ersten beiden Partien mitgemacht hat, Bernd Ahrens, Jonas Lenzen und Dejan Hoheisel.