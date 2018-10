Tischtennis: DJK Holzbüttgen spielt gegen Niestetal.

Tischtennis : Wichtige Spiele im Doppelpack

Miriam Jongen und Valerija Stepanovska (v.l.) peilen mit der DJK Holzbüttgen im Heimspiel gegen den SC Niestetal die ersten Punkte der laufenden Saison in der 3. Tischtennis-Bundesliga an. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Tischtennis: Die Drittliga-Damen der DJK Holzbüttgen stehen am Sonntag gegen den SC Niestetal schon unter Druck, die zeitgleich spielenden Herren sind trotz eines Traumstarts in der Oberliga gegen TTC Lantenbach nur Außenseiter.

Es sind Herbstferien in Nordrhein-Westfalen. Da ruht der normale Tischtennis-Spielbetrieb in den Ligen von der Kreis- bis zur Verbandsebene. Ganz anders sieht das in den Spielklassen des DTTB aus. Da herrscht volles Programm und das beschert den Tischtennis-Fans im Rhein-Kreis nicht nur ein Regionalliga-Heimspiel der TG Neuss am Samstagabend, sondern auch einen „Doppelpack“ mit Bundesliga-Tischtennis am Sonntagnachmittag in Holzbüttgen.

Damen-Drittligist DJK Holzbüttgen empfängt dann um 14 Uhr den SC Niestetal in der Sporthalle am Bruchweg, während zeitgleich die Oberliga-Herren der DJK auf den TTC Lantenbach treffen. Die Kaarster Männer haben mit 6:2-Punkten den besten Oberliga-Start seit dem Abstieg aus der Regionalliga vor vier Jahren hingelegt. Die Kaarsterinnen stehen dagegen nach zwei Auftakt-Niederlagen in der dritten Bundesliga schon mächtig unter Druck. Es ist in der Hinrunde bereits das letzte Heimspiel für das DJK-Quartett:

Info Holzbüttgen hat erst zwei Mal gespielt Die bisherigen Spiele in der 3. Damen-Bundesliga

DJK Holzbüttgen TSV Langstadt II 2:6; Füchse Berlin 4:6 SC Niestetal VfL Kellinghusen 1:6; Borussia Düsseldorf 4:6; Kieler TTK 6:2

„Niestetal ist für uns ein Team, das in Reichweite liegt. Wir hätten schon gerne ein, zwei Punkte auf dem Konto, bevor wir unsere Auswärtstour starten“, sagt DJK-Kapitänin Lisa Scherring. Aber auch das Team aus Kassel ist nicht zu unterschätzen. Das SC-Quartett hat den Abgang von Airi Avameri durch den Neuzugang Emina Hadziahmetovic gut kompensieren können und in der Vorwoche durch einen überraschend deutlichen 6:2-Sieg gegen Kiel für Aufsehen gesorgt. „Also ich denke, dieses Spiel ist richtungweisend, ob wir Chancen auf einen Mittelfeldplatz haben oder im Tabellenkeller bleiben müssen. Wir wollen natürlich zwei Punkte an heimischen Tischen und hoffen dabei auf die große Unterstützung von unseren Zuschauern“, meint Miriam Jongen und Jana Vollmert ergänzt: „Wir sind heiß auf Punkte und wollen endlich an heimischen Tischen siegen.“

Damit das gelingt, wird Spitzenspielerin Valerija Stepanosvka wieder aus der Ukraine eingeflogen. Sie wartet genau wie Miriam Jongen noch auf den ersten Einzelsieg in dieser Saison. Außer gegen Hadziahmetovic (3:3-Bilanz) bietet sich dazu gegen Tetyana Maksimento (2:3) die Gelegenheit. Im unteren Paarkreuz haben die Hessinnen in Janina Ciepluch (1:2), Katharina Morbitzer (0:2) und Ekaterina Moor (2:1) bisher drei Spielerinnen eingesetzt.