Floorball : DJK Holzbüttgen feiert historischen Sieg

Markierte das historische Tor: Daniel Gayk. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Daniel Gayk schreibt mit seinem Treffer zum 3:2 gegen BAT Berlin Vereinsgeschichte.

Daniel Gayk hat seinen Platz in der seit 1997 fortgeschriebenen Geschichte der Floorballer unter dem Dach der DJK Holzbüttgen sicher. Im Heimspiel am Sonntag gegen BAT Berlin machte der 25-Jährige nämlich mit seinem Last-Minute-Tor zum 3:2-Endstand den ersten Sieg des Neulings im Bundesliga-Oberhaus perfekt. Der historische Moment: Am Mittelkreis steckte Dennis Schiffer den Ball zu Gayk durch. Der Stürmer nahm auf der linken Außenbahn Tempo auf und schoss die Kugel 16 Sekunden vor Schluss satt ins rechte Eck.

Ein Coup, auf den noch eine Woche zuvor rein gar nichts hingedeutet hatte. Nach der, so der in der Abteilung für die Pressearbeit zuständige Philip Michaelis, „eher blutleeren Vorstellung im Pokal“ beim Regionalligisten TSV Griedel (7:6-Sieg erst in der Verlängerung) hatte der Trainerstab mit Daniel Joest, Ilari Suuronen und Janik Pfeiffer die Trainingswoche genutzt, um die Mannschaft neu zu justieren. Intensive Arbeit, die sich ausgezahlt hat, denn dem müden Auftritt im mittelhessischen Butzbach folgte gegen den Play-off-Kandidaten BAT Berlin eine wahre Leistungsexplosion. Selbst als der Aufsteiger in Unterzahl die vom starken Finnen Ilari Suuronen hergestellte Führung abgab und im Schlussdrittel sogar ins Hintertreffen geriet, verließ die DJK nicht der Mut. Wie die Hausherren das Match drehten, war für Michaelis „eine Demonstration der Willensstärke. Wir wollten den ersten Saisonsieg unbedingt erzwingen.“ Drei Minuten vor Spielende krönte Dennis Schiffer die Vorarbeit von U19-Nationalspieler Jannik Heinen mit dem 2:2. Ein Treffer mit Ansage, verriet der aus einer Verletzung kommende Torschütze. „Wir haben das Ding planmäßig ausgespielt.“ Der Rest ist Geschichte ...