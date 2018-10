Kids day des Neusser EV

Mit viel Spaß und Eifer bei der Sache waren die jüngsten Teilnehmer am Eishockey-Schnuppertag des Neusser EV. Foto: NEV

Neuss Neusser EV plant schon jetzt eine Wiederholung des Eishockey-Schnuppertages.

Um den Nachwuchs an Eishockeyspielern muss dem Neusser EV nicht bange – zumindest nicht, wenn alle die, die sich beim zweiten „Kids day“ am Samstag auf dem Eis der Südpark-Halle tummelten, bei der Stange respektive am Schläger bleiben. Rund fünfzig Jungen und Mädchen machten bei diesem Schnuppertag ihre ersten Geh- und Stehversuche auf dem Eis, angeleitet von Trainern und Spielern des Neusser Regionalligisten.