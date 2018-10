Judo: Starker Auftritt des JC Nievenheim in Alkmaar

NIEVENHEIM Starkes Turnier der Judoka des JC Nievenheim in Holland.

Die Judoka des JC Nievenheim haben ein aufregendes Wochenende hinter sich: Neben den 30. Alkmaarse Open im niederländischen Alkmaar gingen auch vier JC-Athleten beim 5. internationalen Bayer-Cup in Leverkusen an den Start.

Derweil vertraten Carolin Gottowik, Marie-Cecile Wachendorf, Ivan Vinogradov und Rinat Khiyarov den JC Nievenheim in Leverkusen. Die Jungs stiegen in der U14-Klasse auf die Matte, die Mädels in U17. Während sich Vinogradov schon beim ersten Kampf verletzte, lief es für seinen Teamkollegen Khiyarov deutlich besser. Über die Trostrunde rettete er sich in den Bronzekampf. Dort sicherte er sich gegen Emil Nienhaus mit einem Fußfeger den Sieg und freute sich über die Medaille. Bei den Juniorinnen belegte Gottowik den siebten Rang, Wachendorf wurde Fünfte.