Ringen: KSK Konkordia Neuss verteidigt Platz eins

Neuss Nach dem 32:15-Sieg über den KSV Simson Landgraaf haben die Neusser Ringer Platz eins in der Oberliga fast sicher.

Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Mit dem deutlichen 32:15-Heimsieg im Topduell mit dem KSV Simson Landgraaf aus den Niederlanden baute der KSK Konkordia Neuss sein Konto als Tabellenführer der Ringer-Oberliga Rheinland auf 10:0-Punkte aus und sollte damit das Ticket für das Halbfinale um den Aufstieg in die 1. Bundesliga sicher haben. Gewinnen die Schützlinge von Trainer Max Schwindt am Samstag beim Tabellendritten RG Hürth/Rheinbach, ist die Angelegenheit zwei Kampftage vor Ende der Hauptrunde auch rechnerisch durch.

Und so ginge es weiter: Als Rheinland-Champion träfe der KSK in der Zwischenrunde in Hin- und Rückkampf (10./17. November) auf den Vizemeister Westfalens (aktuell der KSV Kirchlinde). Als Hauptrunden-Zweiter bekäme es die Konkordia wohl mal wieder mit dem TV Essen-Dellwig zu tun. Das „Final-Six“ mit den Aufstiegsentscheidungen in Ober-, Landes- und Bezirksliga findet am 15. Dezember voraussichtlich in Dormagen statt. Ob die Neusser den (für sie immer noch zu großen) Sprung ins Oberhaus diesmal tatsächlich wagen würden, ist freilich offen. Noch hoffen alle beteiligten Vereine auf die vom Verband ins Auge gefasste Wiedereinführung der 2. Liga. Da wäre der KSK gerne dabei, „denn unsere 15-, 16-jährigen Jungs, für die die 1. Liga Wahnsinn wäre, müssen gefordert und gefördert werden“, sagt KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg.