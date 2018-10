Fußball: Micky Foehde verlässt Sportfreunde Vorst

Fußball : Foehdes Abschied in Vorst mit Hintertürchen

Macht erstmal Schluss in Vorst: Trainer Micky Foehde. Foto: FUPA

VORST Arbeitsbelastung macht ein weiteres Engagement als Trainer unmöglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Schon vergangene Woche hatte Trainer Micky Foehde angekündigt, dass er aus beruflichen Gründen kürzer treten müsse. Am späten Sonntagabend gab der Verein dann bekannt, dass der sympathische Coach die Sportfreunde verlässt. „Ich bin beruflich momentan so eingebunden, dass ich es nicht mehr schaffe, beides unter einen Hut zu bekommen“, erklärte Foehde. Übernehmen wird für ihn Co-Trainer Oliver Cremer, der das Team schon am Sonntag zu einem Punkt gegen die Reserve des SC Kapellen geführt hatte. Ob der Abschied endgültig ist, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.

„Ich hab den Verein lieb gewonnen. Wir müssen sehen, was sich da tut. Die Zukunft ist ungewiss“, so Foehde. Und auch der Verein will sich noch nicht ganz mit dem Gedanken abfinden, Foehde wirklich gehen zu lassen. In der Pressemitteilung der Sportfreunde heißt es: „Schweren Herzens hat Micky Foehde aus beruflichen Gründen das Trainer-Amt bei unserer 1. Mannschaft vorerst niedergelegt.“ Der Verein hält sich also auch weiterhin ein Hintertürchen offen und will nicht ausschließen, dass der bekennende Schalke-Fan an die Seitenlinie zurückkehren wird.



Fußball : SF Vorst können durchatmen

zurück

weiter