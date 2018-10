Basketball: Sieg und Niederlage für TG Neuss Tigers

Neuss Jana Schnelle gelingt gegen Herne ein Double-Double.

Zunächst sah es nach einem perfekten Wochenende für die Korbjägerinnen der TG Neuss aus: Die Damen feierten mit dem 74:73 über Bad Homburg ihren ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Nord, die Junior Tigers starteten mit einem 54:52-Erfolg (Halbzeit 30:22) bei den RheinStars Ladies Hürth in die WNBL-Spielzeit. Doch die Heimpremiere der U18-Basketballerinnen ging in die Hose. Gegen den Herner TC, Ende April noch im Top 4-Turnier um die Deutsche Meisterschaft im Einsatz, setzte es eine 60:73-Niederlage (27:44).

Coach Jean-Francois Loop nutzte die beiden Partien, um sich auf die neue Herausforderung einzustimmen, „denn ich habe vorher noch nie in diesem Bereich gearbeitet. Ich musste auch erstmal abwarten, was da auf mich zukommt.“ Auch seine Mädels kamen schwer in die Gänge, gerieten in Hürth zunächst mit 2:11 ins Hintertreffen. Angetrieben von Jana Schnelle, für die am Ende 21 Punkte zu notieren waren, arbeiteten sich die Gäste ins Match hinein. Beim 43:51-Rückstand (35.) schienen die Punkte jedoch futsch, ehe Jana Schnelle (7) und Leonie Oost (4) eine 11:0-Serie zur 54:51-Führung zusammenschweißten. Gegen Herne gewannen die Tigers trotz eines Double-Doubles von Topscorerin Jana Schnelle (20 Punkte/15 Rebounds) lediglich das vierte Viertel (17:11), in das allerdings sie mit einem 43:62-Rückstand gegangen waren.