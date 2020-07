Ringen : Neusser Talente bringen Deutschland auf Rang zwei

Neuss Ringer-Talente des KSK Konkordia Neuss bringen Deutschland beim Fünf-Nationen-Turnier in Finnland auf Rang zwei

Es war praktisch der erste Wettkampf der Saison. Und für Deni Nakaev, Aaron und Samuel Bellscheidt war das Fünf-Nationen-Turnier im finnischen Kuortane auch gleichzeitig ihre Premiere bei den Junioren, nachdem sie in der Corona-bedingten Wettkampfpause die Jugendklasse hinter sich gelassen hatten. Dessen ungeachtet trumpften die drei Talente im Trikot des Ringer-Bundesligisten KSK Konkordia Neuss stark auf und verhalfen der von Junioren-Bundestrainer Maik Bullmann zusammengestellten achtköpfigen Auswahl des Deutschen Ringer-Bundes zu Platz zwei hinter den finnischen Gastgebern. Die Schweiz, Norwegen und Estland belegten die folgenden Plätze. Samuel Bellscheidt gelangen in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm drei Siege, was ihn auf den zweiten Platz der Einzelwertung brachte. Deni Nakev reichten zwei Siege, um in der Klasse bis 77 Kilogramm ebenfalls Platz zwei zu belegen. Aaron Bellscheidt musste sich in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm trotz drei Siegen mit dem dritten Platz begnügen. Dabei waren die Neusser Ringer erst zwei Wochen vor dem Turnier ins Training auf der Matte gestartet, zuvor hatten sie sich unter Anleitung von KSK-Trainer Oleg Dubov individuell fit gehalten und auf den Re-Start vorbereitet. Dubov betreute seine Schützlinge auch vor Ort und bleibt bis zum 3. August in Kuortane, um den Junioren-Bundestrainer beim sich an das Turnier anschließenden Trainingslager zu unterstützen.