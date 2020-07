Kanu : „Kein Mensch holte Brötchen, alles saß am Radio“

Holzheim In Tokio gewannen die Kanutinnen Annemarie Zimmermann und Roswitha Esser vor 56 Jahren das erste Olympia-Gold für den Rhein-Kreis.

Am 22. Oktober 1964 jedenfalls stand „ganz Holzheim Kopf“, berichtete die Neuß-Grevenbroicher Zeitung tags darauf. Und schildert anschaulich, wie die Holzheimer in einer Welt, in der Live-Ticker noch nicht erfunden waren und Fernsehgerät nur in sieben Millionen bundesdeutscher Haushalte standen, von dem Sieg „ihrer“ Goldmädels erfuhren: „Jung und alt hing Donnerstagmorgen am Radio, um nur ja nicht die ersten Durchsagen zu verpassen. Und als es dann bekannt war, dass Esser/Zimmermann der Sieg zugefallen und damit der große Wurf eines Olympiasieges gelungen war, brach Freude, Jubel und Begeisterung durch und verständlicherweise stand ganz Holzheim Kopf. In der Backstube des Zweiten Vorsitzenden der Sportgemeinschaft, Willy Schornstein, wurde nicht über die Brötchen gesprochen, die liegengeblieben waren ( „kein Mensch holte Brötchen, alles saß am Radio“), es wurde überhaupt nichts gesagt, wohl auf die Stimme des Reporters gelauscht, der vom Kampf auf dem Sagamisee berichtete. Die auf Tonband aufgenommene Reportage lief immer wieder ab...“