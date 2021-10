Ringen : KSK hofft auf „das Wunder von Mainz“

Durchgedreht: Aaron Bellscheidt (unten) ist gesundheitlich angeschlagen, muss für den Bundesligisten KSK Konkordia Neuss aber in Mainz auf jeden Fall ran. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Duell mit dem favorisierten dreimaligen Meister ASV Mainz 88 hätte Ringer-Bundesligist Konkordia Neuss wohl nur eine Chance, wenn die Gastgeber nicht in Bestbesetzung antreten würden. Dabei wäre ein Sieg so dringend nötig.

In einer idealen (Sport-)Welt hätte der Aufsteiger von 2019 nicht nur beim Schlusslicht RC CWS Düren Merken (18:14), sondern auch gegen Nackenheim (14:16), Witten (11:12) und die Wrestling Tigers Rhein-Nahe (15:15) gewonnen. Mit dann acht Punkten auf dem Konto lägen die Neusser hinter den überragenden Red Devils Heilbronn auf dem zweiten Tabellenplatz und bräuchten sich so gut wie keine Sorgen mehr um den Klassenverbleib zu machen. In der realen (Sport-)Welt fühlt sich jedoch nicht nur ihr Sportlicher Leiter Fatih Cinar „vom Pech verfolgt“, so dass der Vorletzte (3:7 Punkte) schon vor dem letzten Hinrunden-Kampftag der Ringer-Bundesliga West auf „ein Wunder hoch zehn“ angewiesen ist.

Das gilt zum einen für das Duell am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle „Am Großen Sand“ in Mombach) mit Gastgeber ASV Mainz 88, zum anderen aber auch für die Aussichten, den zur Rettung erforderlichen vierten Rang noch zu erreichen. Den belegen aktuell zwar die nur einen Punkt besseren Mainzer, doch als direkten Konkurrenten sieht Cinar den KSV Witten an. Und für den Lokalrivalen spricht nicht nur das bessere Punktekonto (8:2), sondern auch das unberechenbare „Schlachtenglück“: Beim unverhofften 15:13-Sieg über Mainz profitierte der Ex-Meister davon, dass ein Gästeringer beim Wiegen 100 Gramm zu viel auf die Waage gebracht hatte, beim 12:11-Erfolg in Neuss half ihnen der Kampfrichter mit schlimmen Fehlentscheidungen.

Info 4. Kampftag in der Oberliga Rheinland Freitag AC Mülheim - TV Aachen-Walheim Samstag, 19.30 Uhr KSV Germania Krefeld - KSV Simson Landgraaf, TV Essen-Dellwig - KSK Konkordia Neuss II

Das setzt den KSK nun unter Druck, im Grunde müsste schon in Mainz Zählbares her. Das ist allerdings nur dann realistisch, wenn die Hausherren, die sich an guten Tagen auf einem Niveau mit dem Titelkandidaten Red Devils Heilbronn bewegen, nicht mit voller Kapelle antreten. Dass der Gegner, der Weltklasseringer wie den Türken Burhan Akbudak, Anfang des Monats in Oslo Vizeweltmeister geworden, oder den Russen Timur Bizhoev (Rang drei in Oslo) beschäftigt, den Neussern diesen Gefallen tun wird, damit rechnet der desillusioniert wirkende und zudem gesundheitlich angeschlagene Cinar aber nicht. „Gegen Neuss stellt irgendwie jeder Gegner stark.“