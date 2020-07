Sportpolitik : Daniel Müller komplettiert PSB-Präsidium

Rhein-Kreis Der Leiter des Olympiastützpunktes Rheinland, Daniel Müller, komplettiert Präsidium der Partner für Sport und Bildung

Das Präsidium der Partner für Sport und Bildung (PSB) ist wieder komplett. Die Mitgliederversammlung des Zusammenschlusses aus 35 sportverbundenen Unternehmen aus dem Rhein-Kreis und der Region sowie 36 persönlichen Mitgliedern wählte jetzt Daniel Müller zum neuen Beisitzer. Der 35-Jährige ist Leiter des Olympiastützpunktes NRW/Rheinland mit Sitz in Köln, vor seinem Wechsel war der Diplom-Sportwissenschaftler sechs Jahre lang Geschäftsführer der Zweiten Basketball-Bundesliga. Müller sorgt für eine gewisse Kontinuität, denn auch sein Vorgänger als OSP-Leiter, Michael Scharf, gehörte lange Zeit dem Präsidum der PSB an, bevor er den neu geschaffenen Posten Direktor Leistungssport beim Landessportbund NRW (LSB) übernahm und damit quasi „Chef“ aller drei nordrhein-westfälischen Olympiastützpunkte wurde. Müller tritt im PSB-Präsidum die Nachfolge von Claudia Kettler an, die nicht mehr für den Beisitzerposten kandidierte. PSB-Präsident Christoph Buchbender dankte der ehemaligen Hockey-Bundesligatorhüterin für „viele konstruktive Ideen, mit denen sie sich in unsere Arbeit eingebracht hat.“ Das ebenfalls zu tun versprach Daniel Müller: „Ich freue mich, auch auf diese Weise die Sportentwicklung im Rhein-Kreis unterstützen zu können,“ sagt der gebürtige Leverkusener, der weiterhin in seiner Heimatstadt wohnt. Linda Stahl, 2012 in London Olympiadritte und zwei Jahre zuvor Europameisterin im Speerwurf, die gerade an der Universität Witten-Herdecke mit einer Arbeit über Sportverletzungen ihre Promotion im Fach Medizin abgelegt hat, und Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, bleiben als Vize-Präsidenten Buchbenders Stellvertreter im Präsidium, dem außerdem Tim Schmiel als Schatzmeister sowie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke angehören.