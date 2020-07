Handball : Trainer sorgt für Stärkung nach harter Arbeit

Dormagen Ein Fußball- und Beachvolleyballturnier stand am Samstag bei den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen auf dem Trainingsprogramm.

Ein Fußball- und Beachvolleyballturnier ließ am Samstag den Schweiß bei den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen in Strömen fließen. Deshalb waren sie für die anschließende Stärkung dankbar, die Torwarttrainer Joachim Kurth, Trainer Dusko Bilanovic und Betreuer Axel Schönen (v.l.) fachgerecht am Grill zubereiteten.