Leichtathletik : Verletzungssorgen zwei Wochen vor den Titelkämpfen

Dormagen Zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften werden die Leichtathleten des TSV Bayer Dormagen von Verletzungen geplagt.

Verletzungen kommen eigentlich immer ungelegen. Doch ein ungünstigerer Termin als zwei Wochen vor den wegen der Corona-Pandemie auf den 8. und 9. August verschobenen Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig ist kaum denkbar. Besonders für eine Athletin wie Tanja Spill , die gerade eine lange Leidenszeit aufgrund von Verletzungen hinter sich hat. Die Mitelstrecklerin im Trikot des TSV Bayer Dormagen musste bei der unter starken Regenfällen leidenden Sparkassen-Gala in Regensburg im 800-Meterlauf der Frauen wegen Beschwerden im Oberschenkel nach der Streckenhälfte aufgeben. „Wir hoffen, dass sie sich keine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat,“ sagt Trainer Willi Jungbluth , dessen zweiter Schützling Fabian Spinrath über 800 Meter der Männer als Zehnter in 1:53,62 Minuten hinter den Erwartungen zurück blieb.

Probleme mit dem Fuß plagten Weitspringer Samuel Claudy beim Meeting in Rhede, so dass er ohne gültigen Versuch blieb. Der Versuch, beim Absprung vom linken auf den rechten Fuß umzustellen, misslang, was Trainer Dirk Zorn Sorgenfalten auf die Stirn trieb: „Im Hinblick auf den Rest der Saison inklusive der Deutschen Jugendmeisterschaften ist das wohl die einzige Möglichkeit, noch ein paar Wettkämpfe zu bestreiten.“ Besser lief es bei Claudys Disziplinkollegen André Klokow, der ebenfalls in Rhede mit 6,29 Metern den Weitsprung der U 18 für sich entschied. Beim gleichen Wettkampf verbuchte die in der W 15 startende Paulina Majer zwei Bestleistungen, die sie jeweils auf den zweiten Platz brachten: Im Dreisprung erzielte sie 10,63 Meter, im Weitsprung waren ihre weitesten Sätze ungültig, im besten versuch landete sie bei 5,40 Meter. -vk