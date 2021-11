Ringen : Neuss ist mit der 1. Liga noch nicht fertig

Verdiente Glückwünsche für eine perfekte Hinrunde im Trikot des KSK Konkordia Neuss: (v.l.) der noch ungeschlagene Ayub Musaev mit Trainer Oleg Dubov und dem Sportlichen Leiter Fatih Cinar. Foto: Andreas Woitschuetzke

Neuss Auch wenn es einer Herkulesaufgabe gleicht, die Ringer des KSK Konkordia glauben an ihre Chance, den Klassenverbleib in der Rückrunde noch unter Dach und Fach bringen zu können. Außer Frage steht aber: Die Hauptrolle spielt dabei auch weiterhin der in jahrelanger Detailarbeit selbst ausgebildete Nachwuchs des Neusser Traditionsvereins.

Von Dirk Sitterle

Eigentlich ist die Sache furchtbar einfach: Mit der Verpflichtung von drei Weltklasseringern aus dem befreundeten Ausland, deren Dienste pro Kampf zwar jeweils mit 1200 bis 1500 Euro zu vergüten wären, die aber in der Addition zuverlässig zwölf Punkte aufs Mannschaftskonto brächten, würde der KSK Konkordia Neuss seinem Ziel, das Ticket für eine zweite volle Saison im Bundesliga-Oberhaus sehr schnell sehr nahe kommen. Dazu pro Einsatz noch mindestens zwei Zähler des in der gesamten Hinrunde ungeschlagen gebliebenen Kronjuwels Ayub Musaev – schon wäre das Ding so gut wie geritzt.

Aber das ist, Gott sei Dank, nun mal nicht der Weg des KSK. „Auf so was habe ich keine Lust, denn das würde zulasten des Nachwuchses gehen“, stellt der Sportliche Leiter Fatih Cinar fest und sieht sich damit fest in der von Hermann-Josef Kahlenberg – wenngleich gesundheitlich angeschlagen, auch mit 76 Jahren immer noch mehr als die graue Eminenz im Hintergrund – schon vor Jahrzehnten begründeten Traditionen verankert. Doch noch mal zurück zum Einsatz des Weltklasse-Trios ohne deutschen Pass: Im 2018 eingeführten Punktesystem, in dem jeder Ringer gemessen an seinen Erfolgen und seiner Nationalität mit entsprechenden Punkten bewertet wird, schlüge jeder von ihnen als Medaillengewinner bei Olympia, Welt- und Kontinentalmeisterschaften mit acht Punkten zu Buche. Macht 24. Da auf die zehnköpfige Mannschaft nur 28 Punkte aufgeteilt werden dürfen, stünden für die restlichen sieben Ringer also nur noch vier Punkte zur Verfügung.

Info KSK muss noch viel Boden gutmachen Für die Play-offs qualifiziert 1. Red Devils Heilbronn⇥ 12:0 2. SV Alemannia Nackenheim⇥10:2 3. KSV Witten⇥8:4 4. ASV Mainz 88⇥6:6 Absteiger in die 2. Liga 5. KSK Konkordia Neuss⇥3:9 6. Wrestl. Tigers Rhein-Nahe⇥3:9 7. RC CWS Düren Merken⇥0:12 So geht es weiter für den KSK 13. November: Kampffrei 14. November: SV Alemannia Nackenheim - KSK Konkordia Neuss

Der Trick: Mit einheimischen Ringern, die mindestens seit dem 15. Lebensjahr im Verein ausgebildet wurden, lässt sich dieses Ergebnis reduzieren, da sie generell mit -2 Zählern in die Wertung kommen. So etwas hat der KSK indes gar nicht nötig, denn einige seiner in dieser Liste mit -2 bewerteten Kämpfer sind absolute Topleute: Ayub Musaev, Aaron und Samuel Bellscheidt oder auch Deni Nakaev.

Das Problem der Neusser: Ihre EU-Importe erweisen sich bislang als Flops – allen voran der nur einmal kampfwillige Italiener Salvatore Diana (80 kg) und der frischgebackene Dritte der U23-WM, Dariusz Vitek (130 kg), der in den Duellen mit Nackenheim (14:16), den Wrestling Tigers (15:15) und Mainz (7:19) fehlte, weil ihm der ungarische Verband, „entgegen der Absprache“ (Cinar), die Freigabe verweigerte. Dazu kommt das in den Augen des Sportlichen Leiters geradezu „Schweinische Glück“ des als größten Konkurrenten im Kampf um Rang vier auserkorenen KSV Witten: Gegen Merken unterlag der Ex-Meister auf der Matte mit 14:15, da jedoch Merkens Alexander Kleer (-2) mit Übergewicht angetreten war, wurde der Kampf wegen „Überschreiten der Gesamtmannschaftspunkte“ mit 18:12 für Witten gewertet. Beim 15:13-Sieg über Mainz profitierte die Wittener davon, dass Elcin Ali von den Gästen 100 Gramm zu viel auf die Waage brachte und in Neuss bescherten ihnen unsägliche Entscheidungen des Kampfrichters den 12:11-Erfolg.