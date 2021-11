Ringen : Viel Arbeit für den KSK Konkordia Neuss in der Oberliga

Neuss Das personell erstaunlich gut aufgestellte Schlusslicht AC Mülheim am Rhein präsentierte sich an der Frankenstraße als starker Widersacher

(sit) Zwar landete die in der Oberliga Rheinland ringende Zweitvertretung des Bundesligisten KSK Konkordia Neuss zum Abschluss der Hinrunde den fest eingeplanten 22:14-Heimsieg über das Schlusslicht AC Mülheim am Rhein , stieß dabei aber auf deutlich mehr Widerstand als erwartet. „Die waren mit einer superstarken Mannschaft da“, sagte Hermann J. Kahlenberg, Ehrenvorsitzender des KSK: „Wenn wir selber nicht so gut gestanden hätten, hätten wir ganz sicher verloren.“

So wuchtete der Kölner Abdul-Malik Zubairaev in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm den Neusser Ismatullo Abdulkhaev auf die Schulter, Malik Eliseev (71 kg), Deutscher Schülermeister mit der Mannschaft des AC Mülheim, bezwang Vladimir Mass mit 1:0 und Selim Hungaev (98 kg) setzte sich mit 2:0 gegen Marc Robin Zindler durch. „Der absolute Knaller aber war der Kampf im Schwergewicht“, befand Kahlenberg: „ein Traumkampf!“ Der für Neuss ringende Pole Aleksander Kroczak, den sich der Ehrenvorsitzende auch gut in der Bundesliga vorstellen könnte, wusste sich mit 3:0 gegen den 117 Kilogramm schweren Koloss Burak Kolomuc zu behaupten. Punkte aufs Konto der Gastgeber brachten auch Anatolij Efremov (66 kg), der nach längerer Wettkampfpause einen Schultersieg über Murad Akmurzaev feierte, der nach einer Auszeit wieder in Form kommende Adam Bachor (86 kg) mit dem 2:0-Punktsieg über Wjatscheslaw Bäder, Daga Kuratschev (75 kg) gegen Yunus Kablan (3:0) sowie Olimjon Kholikov (75 kg), dem Dukwakha Zubairaev nicht gewachsen war. Sogar seit zwei Jahren ungeschlagen ist Mikalai Savenka (80 kg), der am Wochenende genau wie Adam Bachor an den polnischen Meisterschaften teilnehmen wird. Gegen Mülheim brachte sein Schultersieg über Mahmut Akbulut Neuss fünf Punkte.