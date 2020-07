Eishockey : Zwei Rückkehrer verstärken Team des Neusser EV

Neuss Der Kader des Eishockey-Regionalligisten Neusser EV nimmt immer mehr Gestalt an.

Nachdem inzwischen klar ist, in welcher Liga mit welchem Modus gegen welche Gegner der Neusser EV in der kommenden Saison Eishockey spielt, nimmt nun auch der Kader des Regionalligateams immer mehr Gestalt an. Trainer Sebastian Geisler freut sich dabei über die Rückkehr von zwei Spielern, die schon einmal im Südpark auf Torejagd gingen: Dominick Thum hatte in der vergangenen Spielzeit eine Pause vom Eishockey eingelegt und nur gelegentlich in der Neusser Zweitvertretung zum Schläger gegriffen, jetzt steht der 27-Jährige wieder ganz zur Verfügung. Nach einem Jahr bei den Ratinger Ice Aliens zum NEV zurück kehrt Maximilian Stein, der 21-Jährige war 2017 aus Düsseldorf in den Südpark gewechselt. „Genau wie Florian Fehr und Leon Offer kenne ich Max schon aus seinen Düsseldorfer Zeiten. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammen zu arbeiten,“ sagt Sebastian Geisler. Der die Abmeldungen von Paul Gebel, David Bineschpayouh und Alexander Richter weniger erfreut zur Kenntnis nahm: „Das ist in allen drei Fällen sehr schade, aber so istes im Sport. Ich wünsche den Jungs sportlich und privat alles Gute, in den künftigen Spielen gegen uns aber gerne etwas weniger Scheibenglück.“