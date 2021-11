Bundesliga : Mainz eine Nummer zu groß für Ringer des KSK Konkordia

Neuss Beim bärenstarken dreimaligen Deutschen Meister unterliegen die Neusser Bundesliga-Ringer zum Abschluss der Hinrunde deutlich mir 7:19.

Im Grunde wusste Fatih Cinar am Samstag schon beim Blick auf die Aufstellung des ASV Mainz 88, dass für den KSK Konkordia Neuss in diesem Duell kein Boden gutzumachen sein würde im Kampf um den Klassenverbleib in der Ringer-Bundesliga. „Die haben alles einfliegen lassen, was geht“, sagte der Sportliche Leiter des Aufsteigers von 2019. Fast zwangsläufig schlossen die mit so großer Euphorie in die Saison gestarteten Neusser die Hinrunde der Gruppe West nach der deutlichen 7:19-Niederlage mit 3:9 Punkten nur auf dem fünften und vorletzten Platz ab.