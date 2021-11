Ringen : KSK kämpft um seine kleine Chance

Das Weiße im Auge des Tigers: Lom-Ali Eskijev (l.) hat aus dem Hinkampf gegen Alemannia Nackenheim noch etwas gutzumachen. Da gab der Neusser Ringer in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm nämlich vier Punkte ab. Foto: Agnes Werhahn

Neuss Eine Überraschung am Sonntag in Nackenheim wäre für den Ringer-Erstligisten aus Neuss Gold wert im harten Kampf um den Klassenverbleib.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Nach einer Hinrunde, in der für den KSK Konkordia Neuss so ziemlich alles schiefgegangen ist, was nur schiefgehen kann, muss der Aufsteiger von 2019 jetzt liefern. Am besten fängt er damit schon am Sonntag (15 Uhr) an, wenn es zum Start der zweiten Serie gegen den SV Alemannia Nackenheim geht.

Denn der Kampf um den nicht nur zur Teilnahme an den Play-offs, sondern auch zum Verbleib in der deutschen Eliteklasse berechtigenden vierten Tabellenplatz in der Gruppe West ist für die Neusser mittlerweile zu einer Herkulesaufgabe geworden. Zumindest dann, wenn sich Samuel Bellscheidt, Ayub Musaev, Deni Nakaev & Co. nicht darauf verlassen wollen, als sportlich nicht qualifizierter Nachrücker Aufnahme in einer der beiden mit je zehn Vereinen zu bestückenden Gruppen zu finden. „Die 20 Mannschaften für die 1. Liga musst du erstmal haben“, weiß Fatih Cinar und stellt klar: „Wir wären auf jeden Fall dabei.“ Doch sähe es der Sportliche Leiter des KSK natürlich lieber, seine Schützlinge würden sich ihre Erstklassigkeit auf direktem Weg bewahren.

Info Hohe Niederlagen kosten Neuss im Hinkampf Sieg Für den KSK Konkordia Neuss punkteten 57 kg: Ahmed Aruhanov (4 Punkte); 66 kg: Ayub Musaev (2); 71 kg: Aaron Bellscheidt (2); 75 kg: Deni Nakaev (4); 80 kg: Salvatore Diana (1); 86 kg: Dimitrios Demurtzidis (1) Gaben für Neuss Punkte ab 61 kg: Timo Schaffrinna (4); 75 kg: Lom-Ali Eskijev (4); 98 kg: Rashidkhan Khiziriev (4); 130 kg: Julian Lejkin (4)

Aber das wird schwer: Zwar ist der ASV Mainz als Vierter nur drei Punkte entfernt, dürfte für die Konkorden jedoch kaum zu packen sein. Hauptkonkurrent ist vielmehr der KSV Witten. Der hat die Hinrunde allerdings mit viel Geschick und noch mehr Glück auf Rang drei abgeschlossen. Gewinnt der siebenmalige Deutsche Mannschaftsmeister auch beim abgeschlagenen Schlusslicht RC CWS Düren-Merken, hätte er schon zehn Punkte auf seinem Konto – gegenüber drei beim KSK. Wenn Witten danach leer ausginge, müsste Neuss in der Rückrunde in mindestens vier seiner sechs Kämpfe punkten. Jedoch: Spitzenreiter Red Devils Heilbronn, am 20. November mit Topstar Frank Stäbler zu Gast in der Stadionhalle, ist unschlagbar. Auch die Mainzer sind, wenn sie in Bestbesetzung ihre Muskeln spielen lassen, kaum zu gefährden. Das wären sozusagen die beiden Streichresultate. Soll das mit dem Klassenverbleib wirklich klappen, sind Siege gegen Witten, Merken und die Wrestling Tigers also Pflicht. Punkt. Damit würde das Duell mit Nackenheim am Sonntag zum Schlüsselkampf. Das weiß natürlich auch Cinar. Sein Optimismus ist ungebrochen: „Auch wenn dafür ein Wunder nötig ist, eine kleine Chance haben wir.“

So wie im nur mit 14:16 verlorenen Hinkampf, als der KSK sechs der zehn Kämpfe für sich entschied, sich die Hypothek der 0:4-Niederlagen von Timo Schaffrinna (61 kg), Lom-Ali Eskijev (75 kg), Rashidkhan Khiziriev (98 kg) und Julian Lejkin (130 kg) aber als zu groß erwies.

Der Wechsel der Stilarten spielt den Neussern in die Karten. So kann Ahmed Aruhanov (57 kg) jetzt im griechisch-römischen Stil sein wahres Talent zeigen, starke Alternativen für die Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm sind der mit einem belgischen Pass ausgestattete Tschetschene Ilyas Abdurashidov und der Italiener Simone Piroddu, Ende Mai Dritter der Europameisterschaften in Skopje geworden. Vor seinem Saisondebüt in der Bundesliga steht zudem Arslambek Salimov. Der in Neuss ausgebildete Pole rückt in die Klasse bis 66 Kilogramm auf und ersetzt dort den bislang ungeschlagenen Ayub Musaev, der fortan in 71 Kilogramm (für Aaron Bellscheidt) weiter im freien Stil ringen kann.