Rudern : Zwei Neusserinnen rudern zur U23-Europa-Meisterschaft

Neuss Cosima Clotten und Cecilia Sommerfeld trumpfen beim Leistungstest des Deutschen Ruderverbandes in Hamburg auf.

Die Reise nach Hamburg hat sich für die Abordnung des Neusser Rudervereins gelohnt, auch wenn nicht alle aus dem vom Deutschen Ruderverband zur Leistungsüberprüfung des U23-Kaders eingeladenen Quartett ihr Ziel erreichten. Das hieß: Qualifikation für die U23-Europameisterschaften, die am 5. und 6. September auf der Regattastrecke in Duisburg-Wedau ausgetragen werden sollen.

Auch wenn die offizielle Nominierungsliste erst am heutigen Montag von der Nominierungskommission bestätigt und dann bekannt gegeben werden soll, geht Christian Stoffels davon aus, dass Cosima Clotten und Cecilia Sommerfeld beim EM-Heimspiel dabei sein werden. Der Cheftrainer des Neusser Rudervereins hatte seine Schützlinge am Wochenende nach Hamburg begleitet und war mit ihrem Auftritt ausgesprochen zufrieden: „Für alle war es ja eine Art Blindflug,“ sagt er in Anspielung auf die besonderen Bedingungen, schließlich war die Leistungsüberprüfung vor den Augen von Bundestrainerin Brigitte Bielig der erste Wettkampf des Jahres überhaupt.