Polizei : Diebe erbeuten mit Anrempel-Trick Geld und I-Phone

Neuss In Neuss zeigten am Donnerstag fünf Menschen an, von Taschendieben bestohlen worden zu sein.

Am Donnerstag meldete ein 20-Jähriger der Polizei den Diebstahl seines I-Phones 7 und seines Portemonnaies. Er sei gegen 19 Uhr zunächst angerempelt und dann entschuldigend umarmt worden sein. Die Kripo ermittelt gegen einen 27-Jährigen, der sich gegenüber Zeugen damit gerühmt haben soll, regelmäßig Leute mittels „Anrempeln“ zu bestehlen. Die Durchsuchung seiner Wohnung verlief indes ergebnislos. In Neuss zeigten am Donnerstag fünf Menschen an, bestohlen worden zu sein. Abgesehen von einem Supermarkt an der Normannenstraße lagen alle Tatorte im Bereich der Innenstadt. An der Hamtor-, der Ober- und Niederwallstraße wurden Kundinnen zu Opfern. So erging es auch einer 80-Jährigen, die ihre Geldbörse im Einkaufstrolly verstaut hatte, in einem Geschäft an der Krefelder Straße. Die Frauen erinnert sich, zuvor angerempelt worden zu sein. Vom Täter im Supermarkt, Tatzeit am Mittwoch gegen 15.30 Uhr, liegt keine Beschreibung vor. Jedoch hob 30 Minuten später ein bislang Unbekannter Geld mit der gestohlenen Bankkarte an einem Automaten am Berliner Platz ab.