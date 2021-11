Bundesliga : Schon wieder verlieren die Ringer des KSK nur knapp

Neuss Die Sensation war möglich, doch am Ende setzt es für den Aufsteiger von 2019 bei Alemannia Nackenheim eine hauchdünne 15:16-Niederlage

Noch vor dem letzten Kampf lag der in der Bundesliga mit aller Macht um den Klassenverbleib ringende KSK Konkordia Neuss beim auch ohne Denis Kudla (Olympia-Bronze 2016 und 2021) hochfavorisierten SV Alemannia Nackenheim vorne. Und verließ die kleine Ringerhalle „Im Brühl“ trotzdem als stolzer, aber todtrauriger Verlierer – im Gepäck eine nur ganz schwer zu verdauende 15:16-Niederlage. „Wir sind einfach vom Pech verfolgt“, stellte der Sportliche Leiter Fatih Cinar nicht zum ersten Mal in dieser Saison fest.

Zur Pause lagen die Gäste mit 6:10 zurück. Vor allem bei den Leichtgewichten gab es mal wieder nichts zu holen: Ahmed Aruhanov unterlag in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm dem ehemaligen Welt- und Europameister Eldaniz Azizli auf Schulter. Dass Ilyas Abdurashidov (61 kg) gegen den technisch überlegenen Viktor Lyzen ebenfalls vier Punkte abgab, war bitter und sicher einer der Schlüsselmomente. „Das war nicht eingeplant“, bestätigte Cinar. Julian Lejkin gestattete in 98 Kilogramm Laokratis Kesidis nur zwei Zähler. Das war gut. Sein Saisondebüt in der Bundesliga schloss der beim KSK ausgebildete Pole Arslanbek Salimov (66 kg) mit einem technisch überlegenen Punktsieg (17:1) über Islam Koray Cakici ab und in der Klasse bis 130 Kilogramm machte Adlan Tasuev gegen Akhmed Aibuev eine „Zwei“.