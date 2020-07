Handball : Handball: Zweitliga-Spiele werden weiter im Live-Stream gezeigt

Dormagen Die Meisterschaftsspiele der Zweiten Handball-Bundesliga werden auch in der am 2. Oktober startenden Saison live auf Sportdeutschland.TV im Internet gezeigt.

Diese Nachricht kommt in Corona-Zeiten gerade richtig: Die Meisterschaftsspiele der Zweiten Handball-Bundesliga werden auch in der am 2. Oktober startenden Saison live auf Sportdeutschland.TV im Internet gezeigt. Dafür haben DOSB New Media GmbH als Betreiber des Online-Sportsenders und Rechteinhaber Sky Deutschland ihren Vertrag bis 2023 verlängert. Die Zweite Handball-Bundesliga ist ein wichtiger Bestandteil unseres Handball-Portfolios,“ sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH.