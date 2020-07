Fußball : Borussia Veen testet zehnmal in nächsten sechs Wochen

Alpen Erst in der kommenden Woche wird der Alpener Fußball-Bezirksligist die Vorbereitung aufnehmen. Der Zeitraum bis zum möglichen Saisonauftakt hat es dafür aber in sich.

Auf die Dosierung kommt es an – das wissen nicht nur Mediziner und Apotheker, davon ist auch Christian Hauk, seines Zeichens Trainer des Fußball-Bezirksligisten Borussia Veen, überzeugt. Während andere Mannschaften aus der Liga schon seit mehreren Wochen auf den Trainingsplätzen zu finden sind, wird der Coach der „Krähen“ sein Team erst am kommenden Dienstag, 28. Juli, zum ersten gemeinsamen Trainingabend auf den Rasen bitten. „Die sechs Wochen bis zum ersten offiziellen Spiel werden ausreichen, um fit in die Saison zu gehen“, sagt Hauk und weiß, dass seine Spieler sich auch in der nunmehr fast schon viermonatigen Pause nicht auf die faule Haut gelegt haben.