Radsport : Als Bimbo Hamacher die Tour de Neuss erfand

Erik Zabel bei der Premiere der Tour de Neuss 2002 Foto: woi

Neuss Am Sonntag wäre auf den Champs Elyséés die Tour de France zu Ende gegangen, drei Tage später hätte es die 19. Auflage der Tour de Neuss gegeben. Während die Grand Tour Ende August nachgeholt werden soll, wird es in Neuss in diesem Jahr kein Radrennen mehr geben. Grund genug, an dessen Anfänge zu erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Nick Gates müsste eigentlich einen Ehrenplatz in der Neusser Sportgeschichte bekommen. Denn der Australier gewann als erster und gleichzeitig als letzter das Radrennen „Rund um die Drususallee“. Das feierte am 22. September 2001 seine Premiere – und wurde gleich wieder eingestellt.

Schuld daran war nicht Nick Gates. Der Australier, eigentlich „Edelhelfer“ von Andreas Beikirch in dessen (ehemaligem) Team Adler Brandenburg, fuhr ein beherztes Rennen, das er im Spurt vor Wolfram Wiese, Artjom Bochharew und Jonas Owczarek gewann, nachdem das Quartett nach 28 von 70 Runden das Hauptfeld mit den favorisierten Andreas Beikirch und Andreas Kappes überrundet hatte.

Erik Zabel mit Bürgermeister Herbert Napp und dem 2008 verstorbenen NRV-Vorsitzenden Friedhelm Hamacher (l.) Foto: woi

Info Die Sieger der Tour de Neuss von 2002 bis 2019 2002 Andreas Beikirch 2003 Erik Zabel 2004 Jens Voigt 2005 Robert Förster 2006 Markus Fothen 2007 Fabian Wegmann 2008 Gerald Ciolek 2009 Heinrich Haussler 2010 Tony Martin 2011 André Greipel 2012 Christian Knees 2013 André Greipel 2014 Andreas Schillinger 2015 Paul Voss 2016 Dominik Bauer 2017 André Greipel 2018 Nils Politt 2019 Emanuel Buchmann

Schuld war vielmehr die dünne Kulisse, die sich an diesem Samstagnachmittag am Streckenrand eingefunden hatte – Chronisten sprechen von 500 Zuschauern. Und die in keiner Relation zum enormen Aufwand stand, den das Organisationsteam des Neusser Radfahrervereins mit Friedhelm Hamacher, Waldi Dilbens und Kurt Sitterle an der Spitze betrieben hatte. Für Hamacher stand danach fest: „Entweder fährt hier nächstes Jahr der Zabel – oder es fährt gar keiner mehr.“

Sieger 2002: Andreas Beikirch, flankiert von Lars Teutenberg (2.) und dem Drittplatzierten Gian-Matteo Fagnini (r.) Foto: woi

„Bimbo“, wie alle Welt den im Januar 2008 viel zu früh verstorbenen ehemaligen NRV-Vorsitzenden nannte, hielten sowieso viele für verrückt. Nach dieser Ankündigung taten es noch mehr. Doch „Bimbo“ setzte sein Vorhaben um, gemäß seinem unvergessenen Leitspruch „net kalle, donn“ – und „erfand“ die zuschauerträchtigste Sportveranstaltung, die der Rhein-Kreis bis heute gesehen hat. Zehntausend waren es an jenem 15. August 2002, als die von Friedhelm Hamacher binnen eines arbeitsreichen Jahres aus dem Boden gestampfte „Tour de Nüss“ ihre Premiere feierte, zweieinhalb Mal so viele im vergangenen Jahr, als der Auftritt (und Sieg) des Tour-de-France-Vierten Emanuel Buchmann für eine Rekordkulisse sorgte.

Erik Zabel und Jens Voigt Foto: woi

Und Friedhelm Hamacher hielt Wort: An jenem 15. August 2002 stand Erik Zabel tatsächlich an der Startlinie. Und nicht nur er, auch Jens Voigt wurde seinem Ruf als Publikumsliebling gerecht. Die Musik bestimmten freilich andere: Nach 75 Runden hatte Andreas Beikirch im Spurt die Nase vorn vor Lars Teutenberg (der 17 Jahre später erneut im Elitefeld der Tour de Neuss mitmischte), Dritter wurde Zabels Telekom-Teamkollege Gian-Matteo Fagnini. Platz sechs sicherte sich ein damals noch recht unbekannter junger Fahrer aus dem Team Köstritzer namens Thomas Fothen, Siebter wurde Andreas Kappes, der später als Sportlicher Leiter bis zu seinem tragischen Tod vor zwei Jahren wesentlich zum Gelingen der Tour de Neuss beitrug.