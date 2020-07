Tennis : Kreismeister werden trotz Corona gesucht

Rhein-Kreis Noch bis Sonntag sind Meldungen für die Tennis-Kreismeisterschaften möglich.

Mit dem bisherigen Meldeergebnis ist Ingo Parsch durchaus zufrieden. Da das Meldeportal für die Kreismeisterschaften aber noch bis Sonntag (18 Uhr) unter www.tvpro-online.de geöffnet ist, hofft der Sportwart des Tenniskreises Neuss noch auf ein paar mehr. Schließlich „wollen wir auch in diesem Sommer trotz der Corona-Beschränkungen unsere Kreismeister ermitteln,“ sagt Parsch, „dabei kommt das Hygienekonzept des Tennisverbandes Niederrhein zum Einsatz, das sich ja schon bei den Mdenspielen bewährt hat.“ Auf dem Programm stehen Wettbewerbe im Einzel, Doppel und Mixed in allen Altersklassen. Gespielt wird auf den Anlagen des Neusser TC Stadtwald und der DJK Holzbüttgen. Los geht es am kommenden Mittwoch (29. Juli), für die Finalspiele ist das Wochenende am 8. und 9. August vorgesehen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Tenniskreises Neuss unter www.tenniskreis-neuss.de. -vk