Handball : David Biskamp wird neuer Kapitän beim TV Korschenbroich

Korschenbroich David Biskamp löst Sascha Wistuba und Philip Schneider im Amt des Mannschaftskapitäns bei Handball-Regionalligist TV Korschenbroich ab.

Ihr erstes Testspiel und damit das erste Spiel überhaupt nach dem Corona-bedingten Abbruch der Regionalliga-Saison mussten die Handballer des TV Korschenbroich noch ohne Mannschaftskapitän bestreiten. Denn David Biskamp fehlte beim locker herausgespielten 44:28-Sieg über den Mittelrhein-Oberligisten Birkesdorfer TV ebenso wie der von der HSG Krefeld zurückgekehrte Neuzugang Hendrik Schiffmann. Biskamp tritt die Nachfolge von Sascha Wistuba und Philip Schneider an, die sich bisher die Kapitänsverantwortung teilten beim Regionalligisten. Der Linksaußen wird dabei von Torhüter Max Jäger und einem Spielerrat unterstützt. Er legt dabei viel Wert auf die interne Zusammenarbeit: „Wir haben eine super Truppe, mit der es extrem viel Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Doch für unsere ambitionierten Ziele müssen wir auch ein starkes Team sein,“ sagt der 27-Jährige und gibt als sein Ziel an: „In der nächsten Saison möchte ich den bereits echt guten Zusammenhalt in der Mannschaft auf und neben dem Spielfeld noch weiter verbessern.“ Beim Test gegen Birkesdorf, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, dominierte der TVK alle drei Spieldrittel (18:12, 13:9, 13:7). Weiter geht es für die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf am Samstag gegen die Limburg Lions aus Belgien, auch zu diesem Spiel sind noch keine Zuschauer zugelassen. Die sollen dann ab August wieder in die Waldsporthalle dürfen. -vk