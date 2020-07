Handball : Jugend-Bundesliga startet im September

Dormagen Nach Erster (1. Oktober), Zweiter (2. Oktober) und Dritter Liga (3./4. Oktober) steht nun auch in der Jugend-Handball-Bundesliga der Termin für den Saisonstart fest: Die 40 Vereine sollen den Spielbetrieb am 26./27. September aufnehmen.

Nach Erster (1. Oktober), Zweiter (2. Oktober) und Dritter Liga (3./4. Oktober) steht nun auch in der Jugend-Handball-Bundesliga der Termin für den Saisonstart fest: Die 40 Vereine sollen den Spielbetrieb am 26./27. September aufnehmen, wie in der vergangenen und aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Spielzeit soll es wieder eine Vorrunde mit anschließender Aufteilung in Meister- und Pokalrunde geben. „Die Termine geben allen Beteiligten eine Orientierung, aber wir sind natürlich abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie,“ sagt Carsten Korte, Vorsitzender des Jugendspielausschusses des DHB. 25 der 40 Bundesligisten bei der männlichen Jugend A stehen bereits fest: 16 Klubs waren als Teilnehmer an der Meisterrunde automatisch qualifiziert, darunter der TSV Bayer Dormagen. Hinzu kommen die acht Erst- und Zweitplatzierten aus den vier Gruppen der Pokalrunde sowie aufgrund einer „Härtefallregel“ die HSG Handball Lemgo. Die restlichen 15 Plätze werden in fünf unterschiedlichen Qualifikationsbereichen ausgespielt oder nach einer Setzliste vergeben. Im Bereich Nordrhein haben sich vier Klubs um ein Ticket beworben: Bergischer HC, HSV Solingen-Gräfrath, TuS Königsdorf und der HC Düsseldorf. Sie ermitteln in Turnierform einen Aufsteiger, der Zweitplatzierte kann in zwei Relegationsspielen gegen den Zweitplatzierten aus Westfalen ebenfalls aufsteigen. -vk