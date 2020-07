Chillige Musik vor dem Rathaus : Das ist das Programm des City-Beach in Dormagen

Dormagen Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Schutzauflagen lassen nur eine kleine Version des City-Beach zu. Programm gibt es aber dennoch.

Die ganz große Lösung wie bei der Premiere im vergangenen Jahr kann es in diesem Sommer nicht geben. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Schutzauflagen lassen nur eine kleine Version des City-Beach zu, der bereits vor dem Historischen Rathaus angelegt wurde. Programm gibt es aber dennoch. Für den passenden Sound zum Beach-Gefühl sorgt organisatorisch das Stadtmarketing: Am Freitag, 24. August, zwischen 17 und 20 Uhr spielen Groovin-a-box, eine erfolgreiche Lounge Band aus Duisburg, chillige Beach-Musik.

Am Donnerstag, 30. August, (ab 16 Uhr bis in den Abend hinein), spielt eines der herausragenden Duos Deutschlands, Two Tribes, Live-Musik und Gesang, von Soul über Reggae bis Pop. Die beiden Profi-Musiker haben bereits mit Größen wie Michael Bublé und Lionel Richie zusammengearbeitet und ziehen das Publikum in ihren Bann. Für die kleinen Gäste mischen sich Miss Balloona und Clown Jini unter die Besucher. Am 30. August von 15 bis 19 Uhr sind sie zwischen dem Ring-Center und dem Mini-Beach vor dem Historischen Rathaus in der Innenstadt zu finden.