Fitness : Kreissportbund startet eine „Sommeroffensive“

Rhein-Kreis Der Sportbund Rhein-Kreis Neuss startet eine Sommeroffensive in Sachen Fitness.

Mit einer „Sommeroffensive“ möchte der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) möglichst viele Sportinteressierte ansprechen, nach den Lockerungen der Corona-Schutzverordnung wieder etwas für die Fitness zu tun. Die Sportkurse sind für jeden offen, eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht erforderlich. Los geht’s am 13. August mit einem Walking-Kurs in Neuss-Reuschenberg, einen Tag später startet dann in Büttgen ein Zumba-Kurs. Das Schwimmbad in Grevenbroich-Frimmersdorf öffnet im August seine Pforten gleich für mehrere Angebote: Am 17. August beginnen dort Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahre, einen Tag später starten dort Kurse in Aqua-Gymnastik und Aqua-Power. Rückenfit, Pilates und Qigong stehen ab dem 1. September in Korschenbroich auf dem Programm. Und im Dormagener Tannenbusch gibt es einen Laufkurs, Starttermin ist der 26. Oktober. Alle Kurse finden unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Weitere Informationen zu allen Kursen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es auf der Internetseite des Kreissportbundes unter der Adresse www.ksbneuss.de. -vk