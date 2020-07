Handball : TV Orken trainiert unter neuer Leitung

Orken Die Handballer des TV Orken sind mit neuem Trainer in die Saisonvorbereitung gestartet.

Mit neuem Trainer und neuem Schwung nach der langen Trainings- und Spielpause sind die Handballer des TV Orken in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga gestartet. Die soll nach den Vorstellungen des Handballverbandes Niederrhein am 12. September den Spielbetrieb aufnehmen, die Orkener sind zum Auftakt bei Welfia Mönchengladbach zu Gast. Das erste Heimspiel sieht dann am 19. September den TV Beckrath in der Halle des Berufsschulzentrums Am Sodbach. Dort wird dann ein neuer Trainer auf der Bank sitzen: Falk Strathmann war mit dem Trainingsauftakt seiner Schützlinge, der natürlich unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes ablief, durchaus zufrieden. Wobei die ersten Einheiten gemeinsam mit der A-Jugend absolviert wurden, um die Nachwuchsspieler frühzeitig in den Herrenbereich zu integrieren. Sie sollen die Abgänge einiger Spieler kompensieren. „Der Kader ist zwar momentan gut besetzt, wir suchen aber weiterhin motivierte Handballer für unsere Team ebenso wie motivierte Handballbegeisterte, die uns im organisatorischen Bereich unterstützen wollen,“ sagt Stefan Cremerius, der gleichzeitig Spieler und Männerwart der TVO-Handballer ist. -vk