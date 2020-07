Radsport : Nach Neuss der „Herzensmenschen“ wegen

Am Mittwoch nicht am Mikrofon im Einsatz: Christian Stoll und Volker Koch (v.l.) hoffen auf nächstes Jahr. Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Die „Stimme der Tour de Neuss“ wartet seit 9. März auf ein Engagement als Moderator – und hofft auf eine Zeit nach Corona.

Zwangsweise verstummt, so lässt sich das aktuelle Leben von Christian Stoll beschreiben. Seit dem 9. März wartet der gerade 60 Jahre alt gewordene, gebürtige Bremer mit Wohnsitz Berlin auf ein Engagement als Moderator oder Sprecher. Fußball-Bundesligist Werder Bremen benötigte für seine „Geisterspiele“ nur einen Stadionsprecher und entschied sich für Arnd Zeigler, mit dem „Stolli“ ansonsten ein kongeniales Gespann bildet. Radrennen und andere Großveranstaltungen, die er moderiert und teilweise auch organisiert, wurden abgesagt und sind bis Ende Oktober verboten. Darunter auch die Tour de Neuss, bei der er seit 2013 gemeinsam mit NGZ-Sportredakteur Volker Koch am Mikrofon sitzt und für beste Unterhaltung sorgt. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Christian Stoll über Radrennen und Corona.

Christian Stoll Gesundheitlich gut, ansonsten eher bescheiden. Ich hatte mein letztes Engagement als Moderator am 9. März – und das wirkt sich irgendwann nicht nur auf den Geldbeutel, sondern auch auf die Psyche aus.

Stoll Sämtliche nicht, weil ich auch noch in Sachen Marketing aktiv bin. Aber zwei Drittel schon. Für Geisterspiele im Fußball brauchst du eigentlich überhaupt keinen Stadionsprecher, aber bestimmt nicht zwei. Also musste sich Werder Bremen für einen von uns entscheiden und hat sich für Arnd Zeigler entschieden, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das machte es nicht einfacher für den anderen.