Rudern : Neusser Quartett startet beim Kleinboot-Test

Gleich mit einem Quartett ist der Neusser Ruderverein an diesem Wochenende im Wasserpark Dove-Elbe in Hamburg-Allermöhe vertreten. Dort hat der Deutsche Ruderverband die so genannte „Kleinboot-Überprüfung“ für die U23-Kaderathleten angesetzt. Nach den Ergometertests in den vergangenen Wochen wurden die Besten eingeladen, um im Einer oder Zweier gegeneinander anzutreten. Es geht dabei um die Qualifikation für die U23-Europameisterschaften, die am 5. und 6. September auf der Regattastrecke in Duisburg-Wedau ausgetragen werden sollen. Natürlich läuft auch in Hamburg alles unter strengsten Hygienevorschriften ab, so dürfen die Boote nur unter Einhaltung der Abstandsregeln zu Wasser gelassen werden. Cecilia Sommerfeld hat dabei gleich zwei Starts auf dem Programm: Zunächst muss sich die 19-Jährige vom Neusser Ruderverein im Leichtgewichts-Einer der Frauen B (jüngere Jahrgänge) mit zehn Konkurrentinnen auseinandersetzen, darunter auch ihre ein Jahr ältere Vereinskollegin Cosima Clotten. Anschließend sitzt sie zusammen mit der Kölnerin Pia Otto im Leichtgewichts-Zweier, der mangels Konkurrenz in einem Rennen mit dem Frauen-Einer der älteren Jahrgänge ausgetragen wird. Bei den Männern messen sich die beiden Neusser Johannes Neubauer (29) und Benjamin Nelles (19) im Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann mit fünf konkurrierenden Zweiern. -vk