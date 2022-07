Tennis : Rhein Asset Open in Büderich mit Star Jan-Lennart Struff

Büderich Jan-Lennart Struff, 32 Jahre alter Davis-Cup-Star und langjährige deutsche Nummer zwei hinter Alexander Zverev, hat für das Turnier gemeldet.

(sit) Die Rhein Asset Open im Teremeer Sport- & Tennis Resort Meerbusch am Hülsenbuschweg in Büderich beginnen erst am 7. August (Finale am 14. August), doch schon jetzt bekommt Veranstalter Marc Raffel das Lächeln gar nicht mehr aus seinem Gesicht. Denn mit der Verpflichtung von Jan-Lennart Struff ist ihm ein echter Coup gelungen. „Wir sind sehr glücklich über die Meldung von ,Struffi’ und freuen uns auf großes Tennis in Meerbusch“, sagt er. „Er ist ein ganz besonderer Spieler und sicher eine Attraktion des Turniers.“ Der 32 Jahre alte Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams hat in seiner Karriere auf der ATP-Tour schon mehr als 7,5 Millionen US-Dollar an Preisgeldern gewonnen. 2020 wies ihn die Weltrangliste auf Platz 29 aus, aktuell belegt er den 126. Rang. In seiner Karriere bezwang der in Warstein geborene Rechtshänder unter anderem Weltklassespieler wie Stanislas Wawrinka und Hubert Hurkacz. 2019 erreichte er bei den French Open im Stade Roland Garros in Paris das Achtelfinale gegen den serbischen Topstar Novak Djokovic und beim ATP 250er-Turnier in Stuttgart sogar das Halbfinale. Nach Siegen gegen Philipp Kohlschreiber, Miomir Kecmanovic (Serbien) und Lucas Pouille (Frankreich) unterlag er dort erst nach großem Kampf dem späteren Sieger Matteo Berrettini aus Italien. Das Turnier in Büderich erlebt in diesem Jahr seine zehnte Auflage.