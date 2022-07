Fußball : Jüchen gelingt Kantersieg gegen Oberliga-Absteiger

RHEIN-KREIS Beim 9:1-Erfolg im Testspiel über den Landesligisten 1. FC Mönchengladbach trifft Goalgetter Fatlum Ahmeti vier Mal für den VfL Jüchen/Garzweiler.

Der SG Rommerskirchen legte beim Test gegen den SC Brühl eine eindrucksvolle Aufholjagd hin. Nach einem 0:2-Rückstand dreht er ab der 83. Minute auf und stellten das Ergebnis in drei Minuten auf 3:2. Am Donnerstag geht es für die SG gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd (19.30 Uhr). Im Rahmen eines Benefizturnieres unterlag der BV Wevelinghoven dem VfR Fischeln mit 0:6. Bezirksligaabsteiger SV Uedesheim spielte gegen den ehemaligen Ligakonkurrenten Sparta Bilk 4:4. Der zweite Bezirksligaabsteiger DJK Novesia gewann seinen Test gegen den FC Straberg mit 3:1, morgen spielen sie gegen SG Kaarst II. Der TuS Grevenbroich und Bezirksligist SSV Grefrath trennten sich 2:2. Der FC Delhoven kam bei Bezirksligist SpVg Rheindörfer mit 1:7 unter die Räder. Der TuS Hackenbroich besiegte den SV Fühlingen mit 3:0. Der SVG Grevenbroich absolvierte im Rahmen des Cemre-Canbolat -und Ilker-Okyay-Gedächtnisturniers drei Testspiele gegen Ayyildizspor Hückelhoven (1:1), BW Meer (0:0) und Gastgeber Türkiyemspor Mönchengladbach (2:0). Der SV Rosellen suchte sich mit dem VfR Fischeln einen anspruchsvollen Gegner aus und verlor mit 1:7. Am Donnerstag hat die Truppe die Chance, es gegen Neersbroich (20 Uhr) besser zumachen. Aufsteiger SVG Weißenberg feierte im ersten Test einen 12:0-Kantersieg gegen die SG Neukirchen/Hülchrath aus Kreisliga B. Ebenfalls am Donnerstag findet für den TSV Norf das erste Testspiel gegen Bayer Dormagen (19.30 Uhr) statt. Der SC Grimlinghausen kickt gegen den OSV Meerbusch II (20 Uhr).