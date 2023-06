Termine, deutsche Spieler, TV-Übertragung Das müssen Sie über Wimbledon 2023 wissen

Der absolute Topfavorit ist in diesem Jahr Novak Djokovic, der bereits die Australian Open und die French Open in diesem Jahr gewinnen konnte. Er jagt wieder einmal den Grand Slam und könnte in diesem Jahr alle großen Turniere gewinnen. Er ist die Nummer eins der Welt und wird auch in London wieder in seiner gewohnten Art auftreten, mit der er seine Gegner oft zur Verzweiflung bringt. Außerdem gewann er die vier letzten Ausgaben des Wimbledon-Turniers.