Kanuslalom : Marten Konrad bei Junioren-WM nicht in Topform

Dormagen Bei den Weltmeisterschaften der Junioren in Ivrea konnte Marten Konrad vom WSC Bayer Dormagen mit Platz 37 nicht an seine Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen.

(NGZ) Marten Konrad vom WSC Bayer Dormagen nahm an der Kajak-Junioren-WM im italienischen Ivrea teil. Die Hoffnungen des Nachwuchssportlers waren nach einem starken achten Platz im vergangenen Jahr groß. Und auch im Slalomparcours auf der Dora Baltea legte er mit einem achten Rang einen guten Vorlauf hin. Im Halbfinale scheiterte er jedoch wie viele Favoriten an der anspruchsvollen Streckenführung. Eine falsche Tordurchfahrt bescherten ihm 50 Strafsekunden, so dass er am Ende einen für ihn enttäuschenden 37. Platz belegte. Seine Nationalmannschaftskollegen Jonas Buechner (11.) und Luis Erschig (19.) verpassten ebenfalls das Finale der besten Zehn. Auch im Mannschaftswettbewerb lief es für Konrad und sein Team nicht wie erhofft. Nach einer 50-Sekunden-Strafe waren die Medaillenränge ungreifbar.