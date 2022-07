Vor dem Fußballstart: 1. FC Grevenbroich-Süd : Zurück in den Kreis der Topteams

Grevenbroich Aber vom Aufstieg will Trainer Alexander Hermel beim A-Kreisligisten nichts hören. Er betont: „Du musst die Spieler erst in den Kader integrieren.“

Der FC Süd hat in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ordentlich zugelangt. Der Königstransfer ist die Verpflichtung von Murat Köktürk. Nach nur einem Jahr beim Stadtrivalen TuS Grevenbroich ist der verlorene Sohn nach Neuenhausen zurückgekehrt. Damit sind die Köktürk-Brüder Murat und Berkay wieder vereint. Das ist aber noch nicht alles: In Emre Demirbolat (19 Tore in der Kreisliga B für Aufsteiger Elfgen) und Erol Djaferi (zwölf Tore in der Kreisliga für Bedburdyck/Gierath) konnte Süd sich in der Offensive weiter verstärken. Zudem steht ab dieser Saison ein neuer Mann zwischen den Pfosten: Oliver Wirtz kam von Bezirksligist Rommerskirchen/Gilbach. „Wir haben mit den neuen Spielern echt an Qualität dazu gewonnen“, zeigt sich Trainer Alexander Hermel nach einer Woche Vorbereitung schon sehr zufrieden mit dem Kader. Allerdings betont er auch: „Du musst die Spieler erst in den Kader integrieren.“ Mit den neuen Optionen in der Offensive wird sich das Angriffsspiel der Südstädter verändern. Eine Rückkehr zum jahrelangen Süd-System – langer Ball auf Murat Köktürk: Tor! – wird es aber nicht geben. „Wir wollen variabel sein, verschiedene Systeme ausprobieren und schnellen attraktiven Fußball spielen. Jeder muss sich seinen Platz erkämpfen“, erklärt Hermel. Als Ziel ruft Hermel die Top Fünf aus. Der Aufstieg sei weder im Team noch vom Vorstand das vorgegebene Ziel. Der ein oder andere Experte sieht Grevenbroich-Süd in dieser Saison trotzdem schon ganz oben. Das blockt Hermel aber energisch ab: „Von Meisterfavorit will ich nichts hören.“