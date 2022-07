Tennis: Ein noch stärkeres Feld bei den 32. Krefeld Open​

Vorjahressiegerin Helga Nauck ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Foto: ctc

Wimbledon hat dank der deutschen Damen große Aufmerksamkeit erregt, in Krefeld präsentiert Bundesligist HTC Blau-Weiß, aber die Senioren fiebern den 32. Krefeld Open entgegen, die der Crefelder TC ab Sonntag ausrichtet.

Am Sonntag starten die Damen und Herren ab den Altersklassen Herren 65 und Damen 60. Die jüngeren Altersklassen beginnen ab Mittwoch.

Auffallend ist die gestiegene Zahl von Spitzenspielerinnen und -spielern. 188 der 224 Damen und Herren haben eine LK von 1 bis 10 und 65 von ihnen, das sind 29 Prozent, belegen in der Deutschen Rangliste einen Platz unter den Top 20.

Das so gute Spielerinnen und Spiler nach Krefeld kommen, liegt sicher auch an der hervorragenden Turnierorganisation mit Monika und Horst Giesen sowie Oberschiedsrichter Wolfgang Bäsken. Hochmotiviert sorgen rund 60 Ehrenamtliche für bestmöglichen Service.

Besonders geehrt wird Manfred Jungnitsch, der seit 2001 bis auf zwei Jahre immer beim Turnier dabei war. Kein Spieler war so oft Turniersieger. In diesem Jahr könnte der 13. Turniersieg folgen. 17 Mal bestritt er das Endspiel. In jungen Jahren gewann er sogar gegen Boris Becker. Beim Spielerabend wird ihm die Ehrenmitgliedschaft im Crefelder TC verliehen.