Vor dem Fußballstart: TSV Bayer Dormagen : Mit frischem Wind in die neue Saison

Mit frischem Wind in die neue Saison

Dormagen Der Bezirksligist hat nach einer total enttäuschenden Saison den Umbruch vollzogen. Niclas Kuypers und Alexander Hauptmann sollen für die nötigen Tore sorgen.

Nach einer enttäuschenden Bezirksligasaison 2021/22 stand beim TSV Bayer Dormagen in diesem Sommer ein großer Umbruch an. Der TSV verpflichtete sieben neue Spieler, ebenfalls sieben Männer verließen den Verein, dazu kommen fünf Akteure, die in der anstehenden Spielzeit für Dormagens zweite Mannschaft auflaufen werden. Es war eine nötige Veränderung. Trainer Frank Lambertz: „Die Mannschaft hat sich über Jahre kaum verändert und mittlerweile merken wir, dass es frischen Wind braucht.“