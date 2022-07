Leichtathletik : Nico Beckers trotzt tropischer Hitze

Dormagen Der Zehnkämpfer des TSV Bayer Dormagen weiß sich beim deutsch-amerikanischen Ländervergleich um den Thorpe-Cup in Dallas bei mehr als 40 Grad auszuzeichnen.

Der Mehrkämpfer des TSV Bayer Dormagen war bei Temperaturen jenseits der 40 Grad als Team-Kapitän Leader eines achtköpfigen Teams. 7690 Punkte bedeuteten für den TSV-Starter, der am Höhenberg von Trainer Dirk Zorn betreut wird, eine persönliche Bestleistung. Er war der fünftbeste deutsche Starter und hatte damit großen Anteil am Mannschaftserfolg. Und trotzdem merkte er hinterher kritisch an: „Es ist verrückt, bei 41 Grad einen Zehnkampf zu absolvieren. Die Luft steht dann einfach.“ So musste der erste Wettkampf-Tag wegen eines Gewitters für zwei Stunden unterbrochen werden. Beckers ragte im Kugelstoßen mit 16,14 Metern heraus. Auch die 14,57 Sekunden über seine Paradedisziplin 110 Meter Hürden, über die er bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin den fünften Platz belegt hatte, bescherten dem deutschen Team wertvolle Punkte. Bestleistungen gelangen Beckers außerdem im Diskuswurf (43,84 Meter) und im Stabhochsprung (4,41 Meter). Lange lag der Dormagener sogar auf Podestkurs, ehe das Speerwerfen (45,86 Meter) und das mörderische Rennen über 1500 Meter (4:55,89 Minuten) ihn ans Limit brachten, arbeitet der 28-Jährige doch in Vollzeit und reist täglich drei Stunden für das Training an. Für die fünf besten deutschen Zehnkämpfer standen schließlich 39.290 Punkte zu Buche, die US-Amerikaner kamen nur auf 37.436 Zähler. Bemerkenswert: Auch die deutschen Siebenkämpferinnen setzten sich in Texas durch. Erstmals seit Aufnahme dieser Disziplin beim Thorpe-Cup im Jahr 2006 triumphierten damit die deutschen Leichtathleten und Leichtathletinnen gleichzeitig.