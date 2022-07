Basketball : Megan Swords: Centerin mit Gardemaß

Neuss Die 24-Jährige bringt ihre 1,92 Meter nicht nur am Korb zur Geltung. Die US-Amerikanerin ist auch sehr beweglich und flink auf den Beinen.

Eine Baustelle kann Rufin Kendall erstmal schließen. Nach der zuvor für die Leicester Riders in der British Basketball League (BBL) tätigen Kanadierin Brooklynn McAlear-Fanus auf der Position der Spielmacherin hat der Coach des Basketball-Zweitligisten TG Neuss Tigers auch seine zweite Planstellte mit einem Profi aus Übersee besetzt: Megan Swords, 1,92 Meter große Centerin aus Glen Rock im US-Bundesstaat New Jersey, ist für den harten Job unterm Korb vorgesehen. Die 24 Jahre alte Amerikanerin, wie McAlear-Fanus von der in Luxemburg ansässigen Agentur DC Sports Agency vertreten, passt zu hundert Prozent ins Anforderungsprofil der Tigers. „Sie ist groß, kann aber auch sehr schnell nach vorne laufen, um unter dem gegnerischen Korb anspielbar zu sein“, sagt Kendall: „Genauso jemanden brauchen wir für unsere Spielweise.“

Und die neue Centerin kennt Europa: Nach vier Jahren bei den Crusaders der Jesuitenhochschule „College of the Holy Cross“ in Worcester/Massachusetts und in der Abschlusssaison 11,2 Punkten sowie 7,4 Rebounds im Schnitt wechselte die für ihr soziales Engagement mit dem „Samantha Vellaccio Award“ ausgezeichnete Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin 2020 ans Trinity College in Dublin. Mit den Trinity Meteors war sie in der irischen Super League am Ball und verdiente sich dabei vom Start weg den Respekt ihres Trainers Vinnie O’Keefe: „Sie bringt eine neue Dimension in unser Spiel, zumal sie außerdem noch sehr beweglich ist.“