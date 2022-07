Tennis : Wimbledonsieger Djokovic rutscht in Weltrangliste ab - Federer nicht mehr gelistet

London Siebter Wimbledonsieg und dennoch nur die Nummer sieben der Welt: Novak Djokovic stürzt in der Weltrangliste vom dritten Rang um vier Plätze ab. Roger Federer taucht erstmals seit 25 Jahren gar nicht mehr in der Weltrangliste auf.

Trotz seines vierten Wimbledon-Titelgewinns in Serie ist Novak Djokovic in der Tennis-Weltrangliste so weit abgerutscht wie seit knapp vier Jahren nicht mehr. Der 35 Jahre alte Serbe fiel von Position drei auf sieben zurück, wie das neue Ranking am Montag ergab. Wegen des Banns gegen russische und belarussische Profis nach dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wurden keine Weltranglistenpunkte in Wimbledon vergeben. Damit verlor Djokovic die 2000 Zähler für seinen Vorjahressieg. Zuletzt stand er im August 2018 so tief wie heute.