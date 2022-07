Minigolf : Der HMC Büttgen dominiert die Westdeutsche Meisterschaft

Rhein-Kreis Direkt neben dem Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges richtete im BGS Hardenberg-Pötter einer der erfolgreichsten deutschen Minigolfvereine die Titelkämpfe aus.

(nokn) Der HMC Büttgen war nach den Westdeutschen Meisterschaften im Miniaturgolf in Feierlaune. Die Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss konnten in Essen groß aufspielen. Dabei sicherte sich der HMC Büttgen fünf Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Neben den Mannschaftssiegen der Damen und der männlichen Senioren konnte der HMC Büttgen durch Svenja Wehner, Dirk Müller und Tina Wehner drei Einzeltitel feiern. Die zwei Silbermedaillen der Büttgener gewannen Hildegard Hoefig im Wettbewerb der Seniorinnen 2 und Thomas Spies bei den Senioren 1, Norbert Ring holte bei den Senioren 2 Bronze. Hinter Spies belegte Michael Vogt vom MGC Dormagen Brechten den dritten Rang.

Einziger Wermutstropfen der Veranstaltung war das triste Wetter, am zweiten Spieltag, der nach mehreren Regenunterbrechungen von vier auf drei Durchgänge verkürzt wurde. Einige Bundesligisten verzichteten zwar auf ihre Teilnahme, dennoch gab es zum Teil sportliche Leistung auf sehr hohem Niveau. Obwohl auch die Damenmannschaft des HMC auf ihre Bundesligaspielerinnen verzichten musste, erreichte sie einen Mannschaftsschnitt von guten 25,0. In der Besetzung Svenja Wehner, Hildegard Hoefig, Tina Wehner und Petra Wilsch konnte man das Heimteam aus Neviges mit 20 Schlag Abstand auf den zweiten Platz verweisen. In einem sehr gut besetzten Feld gewann der HMC Büttgen zum achten Mal in Folge den Titel mit einem Mannschaftsschnitt von 22,3. In der Besetzung Thomas Spies, Norbert Ring, Norman Mandel und Thomas Wehner wurden sie verdienter Westdeutscher Mannschaftsmeister.