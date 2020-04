Interview mit Dirk Gärtner : „Für Saisonabbruch müssten wir erst die Satzung ändern“

Rhein-Kreis Der Fußballverband Niederrhein hat die ihm angeschlossenen Vereine gefragt, wie sie sich in Zeiten der Corona-Pandemie die kommenden Monate vorstellen. Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises 5, geht ins Detail.

Herr Gärtner, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, ja so ziemliche alle Sportarten haben als Reaktion auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschlüsse der Bundesregierung mit einer Saisonabsage reagiert. Warum tut sich der Fußball so schwer damit, mit einer verbindlichen Entscheidung im Amateurbereich endlich für Klarheit zu sorgen?

Gärtner Noch befinden wir uns nicht in der Entscheidungs-, sondern in der Informations- und Diskussionsphase, auch wenn das in den sozialen Medien hie und da anders dargestellt wird. Die beiden entscheidenden Fragen sind: Brechen wir ab? Oder führen wir die Saison an einem Zeitpunkt X weiter?