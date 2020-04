Geisterspiele oder Saisonabbruch? : Kein Spiel ist auch keine Lösung

Info

Nach sechswöchiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie beginnt der KFC Uerdingen heute wieder mit der Trainingsarbeit. Der neue Trainer Stefan Krämer wird die Spieler erstmals wieder sehen und sich ein Bild über ihre körperliche Verfassung machen. Allerdings wird es natürlich noch kein normales Mannschaftstraining sein, wie es die Spieler vor dem Ausbruch der Pandemie gewohnt waren. Sie werden per Auto zum Stadion kommen, unterschiedliche Parkplätze nutzen, in ganz kleinen Gruppen in verschiedenen Teilbereichen arbeiten, personalisierte Trinkflaschen haben und nach dem Training nach Hause fahren und dort duschen, um so die Hygienevorschriften einhalten zu können. „Das ist natürlich noch kein richtiger Fußball“, sagt Krämer. Aber wir müssen jetzt unbedingt die körperliche Basis legen, um fit zu sein. Denn wenn die Saison fortgesetzt werden sollte, wird nicht allzu viel Zeit bleiben.“