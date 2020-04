Radeln im Kreis Viersen : Der Radwandertag fällt aus

Kreis Viersen Die Veranstalter haben den Tag am Niederrhein wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 63 Städte und Gemeinden aus der Region wollten sich beteiligen. Die Touren können aber auf eigene Faust unternommen werden.

Bis zu 30.000 Teilnehmer hatte der Niederrheinische Radwandertag jeweils in den vergangenen Jahren. 2020 kann der Veranstalter Niederrhein Tourismus mit Sitz in Viersen daran nicht anknüpfen: „Bedingt durch die Corona-Krise müssen wir den Radwandertag leider absagen“, erklärt Geschäftsführerin Martina Baumgärtner. Es wäre in diesem Jahr, am ersten Sonntag im Juli, die 29. Ausgabe der Veranstaltung gewesen.