Handball : Handballer machen Werbung mit den Fans

Dormagen Im Rahmen eines Crowdfunding-Projekts plant Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen ein Teamtrikot voller Fan-Namen.

Not macht bekanntlich erfinderisch. Und weil viele Sportvereine in der und durch die Corona-Krise in Not geraten sind, basteln viele an Lösungen, die ihnen ein bisschen Geld in die leeren Kassen bringen sollen.